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Воин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Воин
Драма, Спортивный87 мин18+

О фильме

Родные братья сражаются друг с другом в зрелищной отечественной драме. В главных ролях Федор Бондарчук, Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.

Роман Родин возвращается в родной Калининград после службы в морской пехоте. Он решает попробовать свои силы в мире боев без правил и обращается за помощью к своему отцу Андрею, капитану рыболовецкого судна, и мужчина соглашается тренировать сына. Тем временем старший брат Романа Слава оказывается в тяжелой финансовой ситуации. Его дочери срочно нужна операция по пересадке сердца, и отчаявшийся отец становится участником турнира UFC. Роман не испытывает никаких чувств к своему брату и готов идти до конца. Родным людям предстоит сразиться в поединке и определить, кто станет чемпионом.

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Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
2.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воин»