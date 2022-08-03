Воин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Родные братья сражаются друг с другом в зрелищной отечественной драме. В главных ролях Федор Бондарчук, Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.
Роман Родин возвращается в родной Калининград после службы в морской пехоте. Он решает попробовать свои силы в мире боев без правил и обращается за помощью к своему отцу Андрею, капитану рыболовецкого судна, и мужчина соглашается тренировать сына. Тем временем старший брат Романа Слава оказывается в тяжелой финансовой ситуации. Его дочери срочно нужна операция по пересадке сердца, и отчаявшийся отец становится участником турнира UFC. Роман не испытывает никаких чувств к своему брату и готов идти до конца. Родным людям предстоит сразиться в поединке и определить, кто станет чемпионом.
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СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ААРежиссёр
Алексей
Андрианов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Сергей
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ЮЯАктёр
Юрий
Яковлев-Суханов
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Александр
Балуев
- МААктриса
Мария
Андреева
- ВСАктёр
Владимир
Селиванов
- ЕМАктриса
Екатерина
Мельник
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- РЗХудожница
Раиса
Заслав
- МТХудожник
Максим
Терехов
- АМХудожник
Андрей
Мухамадеев
- ДГМонтажёр
Дмитрий
Головин
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ФФКомпозитор
Федор
Фомин
- АВКомпозитор
Артем
Васильев