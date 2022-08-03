Воин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Родные братья сражаются друг с другом в зрелищной отечественной драме. В главных ролях Федор Бондарчук, Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.



Роман Родин возвращается в родной Калининград после службы в морской пехоте. Он решает попробовать свои силы в мире боев без правил и обращается за помощью к своему отцу Андрею, капитану рыболовецкого судна, и мужчина соглашается тренировать сына. Тем временем старший брат Романа Слава оказывается в тяжелой финансовой ситуации. Его дочери срочно нужна операция по пересадке сердца, и отчаявшийся отец становится участником турнира UFC. Роман не испытывает никаких чувств к своему брату и готов идти до конца. Родным людям предстоит сразиться в поединке и определить, кто станет чемпионом.



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