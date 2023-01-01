Биография

Владимир Селиванов – российский актер, музыкант, юморист и шоумен. Родился в городе Лысьва в Пермском крае 22 июля 1985 года. В школьные годы будущий актер увлекался спортом, активно занимался борьбой. Тем не менее, принял решение связать свою карьеру с творческой деятельностью и после выпускного подал документы в Пермский государственный институт искусства и культуры на режиссерский факультет. Во время учебы выступал за институтскую команду КВН «Степлер». После перебрался в Москву, где стал участником популярного комедийного шоу «Comedy Club». Свою личную жизнь Селиванов предпочитает не освещать и не комментировать. Известно только, что у него есть возлюбленная, и недавно у пары родилась дочь. Дебютной ролью Владимира Селиванова в кино стала роль в сериале «Реальные пацаны», первый сезон которого вышел на экраны в 2010 году. Снявшись в пилотном эпизоде, Селиванов был одобрен режиссерами и официально утвержден на роль. Именно этот сериал и принес ему широкую известность, а актер настолько полюбился зрителям, что появился во всех следующих сезонах. Кроме того, знаком аудитории Владимир Селиванов по фильмам «Чужие на районе» и «Воин». Помимо актерской карьеры, серьезно занимается музыкой, выпускает синглы и клипы. Несколько саундтреков для сериала «Реальные пацаны» также написаны и исполнены Селивановым.