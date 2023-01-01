Странный дом (фильм, 2023) смотреть онлайн

Детектив с элементами мистики о девушке, попавшей в загородный дом, который, кажется, постоянно перемещается в пространстве — с участием Владимира Яглыча и Станислава Бондаренко. Елена попадает в автомобильную аварию, где погибают ее родители. Сама героиня остается жива, но происшествие оставляет серьезный отпечаток на ее психике. Друг ее отца Сергей, с которым они вместе владели частной клиникой, считает, что Елене нужно пройти серьезный курс лечения, чтобы оправиться после катастрофы. С этим не согласен ее муж Артур, который предпочитает более традиционный метод: уехать на отдых в пригород. Но и там Елена не находит покоя — каждый день она просыпается и видит, что их дом стоит на новом месте.



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