Странный дом
Wink
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Странный дом
7.22023, Странный дом
Триллер, Фантастика77 мин16+
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Странный дом (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Детектив с элементами мистики о девушке, попавшей в загородный дом, который, кажется, постоянно перемещается в пространстве — с участием Владимира Яглыча и Станислава Бондаренко. Елена попадает в автомобильную аварию, где погибают ее родители. Сама героиня остается жива, но происшествие оставляет серьезный отпечаток на ее психике. Друг ее отца Сергей, с которым они вместе владели частной клиникой, считает, что Елене нужно пройти серьезный курс лечения, чтобы оправиться после катастрофы. С этим не согласен ее муж Артур, который предпочитает более традиционный метод: уехать на отдых в пригород. Но и там Елена не находит покоя — каждый день она просыпается и видит, что их дом стоит на новом месте.

Странный дом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Беларусь
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Странный дом»