Странный дом (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Детектив с элементами мистики о девушке, попавшей в загородный дом, который, кажется, постоянно перемещается в пространстве — с участием Владимира Яглыча и Станислава Бондаренко. Елена попадает в автомобильную аварию, где погибают ее родители. Сама героиня остается жива, но происшествие оставляет серьезный отпечаток на ее психике. Друг ее отца Сергей, с которым они вместе владели частной клиникой, считает, что Елене нужно пройти серьезный курс лечения, чтобы оправиться после катастрофы. С этим не согласен ее муж Артур, который предпочитает более традиционный метод: уехать на отдых в пригород. Но и там Елена не находит покоя — каждый день она просыпается и видит, что их дом стоит на новом месте.
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СтранаБеларусь
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ИКАктриса
Ирина
Кобзева
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- АДСценарист
Александр
Демьянков
- АЛСценарист
Андрей
Липов
- АШСценарист
Алексей
Шейн
- АКСценарист
Андрей
Корытко
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ПЧПродюсер
Павел
Черненков
- АСПродюсер
Александр
Ситник
- ПСОператор
Павел
Скакун
- СЧКомпозитор
Сергей
Черняк