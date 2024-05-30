Любви не бывает? (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Архитектор, питающая ненависть к мужчинам, и айтишник-ловелас становятся соседями и начинают друг с другом воевать. Энергичный ромком с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем.



Катя — отличный архитектор, но из-за того, что она девушка, ее то и дело принижают коллеги-мужчины. А тут еще она узнает, что ей изменяет парень. Теперь ненависть Кати к противоположному полу обостряется особенно. По иронии судьбы в это время в соседнюю квартиру заселяется Саша — программист, купающийся в женском внимании. Катя, прознав о натуре Саши, решает жестоко над ним подшутить. Она соглашается на свидание, но в самый ответственный момент кидает сердцееда и тем самым сильно задевает его самолюбие. Так между Катей и Сашей начинается напряженное противостояние, полное нелепых и саркастических ситуаций, ведь каждый во всю старается сделать жизнь соседа невыносимой.



Может ли между непримиримыми врагами возникнуть теплое и светлое чувство, расскажет искрометная романтическая комедия «Любви не бывает?» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



