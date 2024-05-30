Любви не бывает? (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Любви не бывает?
Комедия, Мелодрама100 мин18+
Катя решает проучить соседа-ловеласа. Чиповская и Яглыч в ромкоме с петербургским настроением

О фильме

Архитектор, питающая ненависть к мужчинам, и айтишник-ловелас становятся соседями и начинают друг с другом воевать. Энергичный ромком с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем.

Катя — отличный архитектор, но из-за того, что она девушка, ее то и дело принижают коллеги-мужчины. А тут еще она узнает, что ей изменяет парень. Теперь ненависть Кати к противоположному полу обостряется особенно. По иронии судьбы в это время в соседнюю квартиру заселяется Саша — программист, купающийся в женском внимании. Катя, прознав о натуре Саши, решает жестоко над ним подшутить. Она соглашается на свидание, но в самый ответственный момент кидает сердцееда и тем самым сильно задевает его самолюбие. Так между Катей и Сашей начинается напряженное противостояние, полное нелепых и саркастических ситуаций, ведь каждый во всю старается сделать жизнь соседа невыносимой.

Может ли между непримиримыми врагами возникнуть теплое и светлое чувство, расскажет искрометная романтическая комедия «Любви не бывает?» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любви не бывает?»