Биография

Анастасия Дворянская — российская актриса и певица. Родилась в Москве в 2000 году. Начав свой творческий путь с увлечения танцами и актерским мастерством, она прошла обучение в таких престижных студиях, как GallaDance и Todes, а также в театральном центре «Квадрат». Там Анастасия сыграла в более чем сорока спектаклях. В 2013 году продолжила обучение в киноакадемии STARS. В то же время она начала заниматься музыкальным искусством, став солисткой группы «ФрендЫ», которая является проектом известного музыканта Алексея Воробьева. В настоящее время Анастасия продолжает успешно развиваться в различных областях искусства, проявляя свой талант и профессионализм. Кинокарьера Анастасии Дворянской началась с роли Анастасии Самсоновой в ретро-детективе «Анна-детективъ». Также она принимала участие в таких проектах, как Элли, «Призрачное счастье», «Любви не бывает?», «Кошка». В 2024 году актриса снялась в мини-сериале «Тайны Карениной».