Биография

Ксения Лукьянчикова — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 15 января 1993 года. Благодаря родителям маленькая Ксения со школьного возраста занималась в театральном кружке. В 2015 году будущая кинодеятельница окончила актерский факультет РГИСИ, после которого стала постоянной артисткой в театре «Практика». Дебютная роль Ксении Лукьянчиковой в биографической драме «Красная королева» сразу же принесла актрисе известность. В дальнейшем артистка была очень разборчива в выборе проектов, среди которых такие сериалы, как «Крылья империи», «Магомаев», «Реализация», «Чужая» и другие.