Про любовь. Только для взрослых (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.32017, Про любовь. Только для взрослых
Комедии, Мелодрамы104 мин18+
Сюжет
В Москве каждый может найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Нигина
Сайфуллаева
- Режиссёр
Павел
Руминов
- НМРежиссёр
Наташа
Меркулова
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- ТДАктриса
Тинатин
Далакишвили
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Сценарист
Анна
Меликян
- Сценарист
Павел
Руминов
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- РКСценарист
Роман
Кантор
- Продюсер
Анна
Меликян
- ВКПродюсер
Валерия
Козловская
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- МЗОператор
Марк
Зисельсон
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов
- ММКо�мпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов