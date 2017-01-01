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Про любовь. Только для взрослых

Про любовь. Только для взрослых (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Про любовь. Только для взрослых
Комедии, Мелодрамы104 мин18+

Сюжет

В Москве каждый может найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Про любовь. Только для взрослых»

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