Биография

Нигина Сайфуллаева – режиссер и сценарист российского кино. Работает над короткометражными и полнометражными современными фильмами. Особое внимание в своих работах режиссер уделяет женским переживаниям, страхам, их внутреннему миру. Нагина родом из Душанбе, но осваивать профессию решила в Москве. Сначала в 2005 году она закончила Российский государственный гуманитарный университет, где изучала историю искусств. Затем поступила на Высшие курсы режиссеров и сценаристов, которые окончила в 2010 году. Посвятив много времени обучению, мужа Нагина Сайфуллаева также встретила в своей профессиональной среде, им стал Михаил Местецкий. Первой работой Нагины стала короткометражка картина «Хочу с тобой». Сценарий для фильма девушка тоже писала самостоятельно. Через два года она выпустила вторую короткометражную ленту «Шиповник». Эти проекты рассказывают зрителю о внутреннем становлении, переходе во взрослую жизнь. Эту же тему режиссер затрагивает и в полнометражной картине «Как меня зовут». В 2012 году Нагина Сайфуллаева приняла участие в создании сериала «Деффчонки». В 2017 году она стала автором сценария одной из новелл, показанных в картине «Про любовь. Только для взрослых». Также свой талант сценариста она показала в работе над драматическим сериалом «Детки». Большим режиссерским проектом стала «Верность», на создание которой ушло два года. Его показали на фестивале «Кинотавр» в 2019 году.