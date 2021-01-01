Моя ужасная сестра (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Моя ужасная сестра» — фильм 2022 года о семейных ценностях, трудностях в отношениях и процессе взросления. В главных ролях — Владимир Яглыч и Глюкоза.
Юля и Максим, возлюбленные и �коллеги по архитектурному бюро, решают сделать в отношениях следующий шаг и начать совместную жизнь. Но их десятилетние дочери от первых браков категорически против этого союза. Озорные Соня и Лена не хотят делить родительское внимание и вступают в сговор, чтобы помешать новоиспеченной паре. Прибегая ко всевозможным уловкам, девочки пытаются сделать совместное проживание адом для родителей. Однако по иронии судьбы хитрость Сони и Лены приводит к неожиданным последствиям…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Галибин
- СПАктриса
София
Петрова
- Актриса
Марта
Кесслер
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СОАктёр
Стефан
Отто
- ИКАктёр
Иван
Краско
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ИСАктриса
Ирина
Савицкова
- КГАктёр
Кирилл
Гусев
- АССценарист
Анна
Соболевская
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- АНПродюсер
Александр
Николаев
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов