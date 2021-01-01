Моя ужасная сестра
Wink
Детям
Моя ужасная сестра
9.02021, Моя ужасная сестра
Комедии, Семейные74 мин6+

Моя ужасная сестра (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Моя ужасная сестра» — фильм 2022 года о семейных ценностях, трудностях в отношениях и процессе взросления. В главных ролях — Владимир Яглыч и Глюкоза.

Юля и Максим, возлюбленные и коллеги по архитектурному бюро, решают сделать в отношениях следующий шаг и начать совместную жизнь. Но их десятилетние дочери от первых браков категорически против этого союза. Озорные Соня и Лена не хотят делить родительское внимание и вступают в сговор, чтобы помешать новоиспеченной паре. Прибегая ко всевозможным уловкам, девочки пытаются сделать совместное проживание адом для родителей. Однако по иронии судьбы хитрость Сони и Лены приводит к неожиданным последствиям…

Если вы ищете комедию для семейного просмотра, выбирайте «Моя ужасная сестра» — смотреть бесплатно фильм можно уже сейчас в нашем онлайн-кинотеатре Wink!

Моя ужасная сестра смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная сестра»

Всё