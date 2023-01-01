Биография

Галина Бокашевская — российская актриса кино и театра. Родилась в Ленинграде 3 ноября 1966 года. Имеет почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». Будущая актриса выросла в творческой семье, ее мать также профессионально играла на сцене. В детские годы часто бывала за кулисами театров и еще в раннем возрасте решила связать свою жизнь с актерской профессией. Свою первую роль Галина Бокашевская сыграла еще до того, как пошла в школу. Девочка появилась в советской картине «Расскажи мне о себе». Окончив школу, подала документы в ЛГИТМиК, параллельно обучалась музыке. Выпустившись, получила работу в Театре эстрадных миниатюр, а позже работала в Театре на Фонтанке. Сразу после окончания вуза появилась в известной картине «Джек Восьмеркин — американец», где сыграла второстепенную роль. После были такие проекты, как «Исключения без правил», «Очи черные», «Случайный вальс». Известность принес Галине Бокашевской фильм «Тоталитарный роман», в котором актриса появилась в главной роли. Продолжила активно сниматься и в новом тысячелетии. Современный зритель знает Бокашевскую по таким фильмам и сериалам, как «Танго втроем», «Снайпер», «Опасный круиз», и множеству других. Помимо съемок, актриса играет на сцене Московского губернского театра.