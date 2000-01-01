Звездочка моя ненаглядная
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Звездочка моя ненаглядная

Звездочка моя ненаглядная (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

8.62000, Звездочка моя ненаглядная
Мелодрама89 мин18+

О фильме

Когда война, идущая где-то далеко, превращается в обыденность, ее начинаешь замечать, только когда она приходит в дом, убивая и калеча молодых и лучших. Герой фильма, вернувшийся с чеченской войны калекой, отвергает свою бывшую возлюбленную, которая яростно добивается его расположения, и непонятно, что движет ею — чувство долга перед беззащитным или вспыхнувшая вдруг искренняя любовь.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездочка моя ненаглядная»