Звездочка моя ненаглядная (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Когда война, идущая где-то далеко, превращается в обыденность, ее начинаешь замечать, только когда она приходит в дом, убивая и калеча молодых и лучших. Герой фильма, вернувшийся с чеченской войны калекой, отвергает свою бывшую возлюбленную, которая яростно добивается его расположения, и непонятно, что движет ею — чувство долга перед беззащитным или вспыхнувшая вдруг искренняя любовь.



Звездочка моя ненаглядная смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.