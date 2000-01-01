Звездочка моя ненаглядная (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
8.62000, Звездочка моя ненаглядная
Мелодрама89 мин18+
О фильме
Когда война, идущая где-то далеко, превращается в обыденность, ее начинаешь замечать, только когда она приходит в дом, убивая и калеча молодых и лучших. Герой фильма, вернувшийся с чеченской войны калекой, отвергает свою бывшую возлюбленную, которая яростно добивается его расположения, и непонятно, что движет ею — чувство долга перед беззащитным или вспыхнувшая вдруг искренняя любовь.
Звездочка моя ненаглядная смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Микаэлян
- АБАктёр
Антон
Баранов
- МКАктриса
Мария
Костина
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ВБАктёр
Валентин
Букин
- ССАктёр
Святослав
Суворов
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ТБАктриса
Татьяна
Башлакова
- ИПАктриса
Инесса
Перелыгина
- АСАктёр
Анатолий
Семенов
- АСАктёр
Андрей
Саватеев
- Сценарист
Сергей
Микаэлян
- ВСПродюсер
Виктор
Сергеев
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- АКОператор
Александр
Корнеев
- СЛОператор
Сергей
Ландо
- НПОператор
Николай
Покопцев