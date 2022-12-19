Главная героиня Лариса — успешная в карьере, но, как заведено, одинокая в личной жизни женщина за тридцать. Однажды Лариса встречает некого Геру, который в свое время сломал ей жизнь. Этот самый подлец и негодяй Гера сообщает о своем грядущем разводе и остром желании вернуться к былой любви. Лариса его любви не хочет — уж слишком дорого далось ей когда-то расставание. Недолго думая, она убегает от «бывшего» в командировку в Крым. Там, правда, едва не погибает. Ее спасет молчаливый герой-красавец, в которого Лариса, конечно же, влюбится без памяти.

