Если ты меня слышишь (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.32007, Если ты меня слышишь
Мелодрама, Семейный92 мин12+
О фильме
Главная героиня Лариса — успешная в карьере, но, как заведено, одинокая в личной жизни женщина за тридцать. Однажды Лариса встречает некого Геру, который в свое время сломал ей жизнь. Этот самый подлец и негодяй Гера сообщает о своем грядущем разводе и остром желании вернуться к былой любви. Лариса его любви не хочет — уж слишком дорого далось ей когда-то расставание. Недолго думая, она убегает от «бывшего» в командировку в Крым. Там, правда, едва не погибает. Ее спасет молчаливый герой-красавец, в которого Лариса, конечно же, влюбится без памяти.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АТРежиссёр
Андрей
Толошный
- Актриса
Екатерина
Редникова
- АДАктёр
Александр
Дедюшко
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ОКАктёр
Олег
Комаров
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- ИНАктриса
Инга
Нагорная
- Актёр
Виктор
Проскурин
- АПАктёр
Александр
Порываев
- ВКАктёр
Владимир
Коляда
- АААктриса
Алёна
Алымова
- ОШСценарист
Ольга
Шульгина
- СНПродюсер
Сергей
Недзельский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- ОЗХудожница
Ольга
Злобина
- Оператор
Михаил
Марков