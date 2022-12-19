Если ты меня слышишь
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Если ты меня слышишь

Если ты меня слышишь (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.32007, Если ты меня слышишь
Мелодрама, Семейный92 мин12+

О фильме

Главная героиня Лариса — успешная в карьере, но, как заведено, одинокая в личной жизни женщина за тридцать. Однажды Лариса встречает некого Геру, который в свое время сломал ей жизнь. Этот самый подлец и негодяй Гера сообщает о своем грядущем разводе и остром желании вернуться к былой любви. Лариса его любви не хочет — уж слишком дорого далось ей когда-то расставание. Недолго думая, она убегает от «бывшего» в командировку в Крым. Там, правда, едва не погибает. Ее спасет молчаливый герой-красавец, в которого Лариса, конечно же, влюбится без памяти.

Страна
Украина
Жанр
Семейный, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Если ты меня слышишь»