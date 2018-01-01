Биография

Инга Нагорная – актриса театра и кино, родилась 11 июня 1987 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном играет второстепенные роли. Известность актрисе принесли киноленты «Если ты меня слышишь», «Битва за Севастополь», «Верни мою любовь», «Сашка». В 2008 году стала выпускницей КНУТКиТ (мастерская С. Моисеева). Служила в театре «Сузирье» в Киеве. Свою кинокарьеру начала, будучи еще студенткой. Первым фильмом Инги Нагорной стала полнометражная телевизионная мелодрама «Если ты меня слышишь» (2007). В 2013 году актриса исполнила небольшую роль в рейтинговом сериале «Сашка». Спустя год снялась в многосерийной мелодраме «Верни мою любовь». Одну из ролей Инга Нагорная исполнила в военной драме «Битва за Севастополь». Партнерами по съемочной площадке стали Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и др. В 2016 году актриса снялась в сериале «Центральная больница», исполнив роль медсестры. В том же году участвовала в съемках многосерийной мелодрамы «Забудь и вспомни». В 2018 году на экраны вышел сериал «В плену у лжи» с участием актрисы. В 2019 году ее фильмография пополнилась еще несколькими кинолентами, среди которых сериалы «Эксперт», «Ты только верь» и др.