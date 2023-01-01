Скажи только слово
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Скажи только слово

Скажи только слово (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Скажи только слово 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Несмотря на предательство любимого человека, Рита сумела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, любит свою работу, заботится о маме и 12-летнем сыне. То, что она не замужем, - это еe сознательный выбор, ведь она больше не верит в любовь.

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6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи только слово»

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