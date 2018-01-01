Биография

Виктор Андриенко — украинский актер кино и театра, режиссер и телеведущий. Родился в городе Запорожье 19 сентября 1959 года. Является обладателем Заслуженным артистом Украины. С детских лет Виктор Андриенко хотел стать актером: уже в школьные годы мальчик посещал драмкружок и добился серьезного успеха на этом поприще. Роли Виктора Андриенко были отмечены неоднократными похвалами преподавателей, однако после школы решил получить более «приземленное» образование и окончил кулинарный техникум. Проработав некоторое время по специальности, перебрался в Киев, где подал документы в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Выпустившись, получил работу в труппе Киевского театра эстрады. В кино Андриенко дебютировал в 1976 году, сыграв небольшую роль в картине «У истоков человечества». После стал одним из создателей популярной украинской комедийной телепередачи «Шоу довгоносиків» в котором выступил одновременно в качестве режиссера, телеведущего и исполнителя нескольких ролей. Позже вышли на экраны такие фильмы и сериалы с Виктором Андриенко, как «Шестой», «Ночь коротка», «Девять жизней Нестора Махно», «Воронины», и множество других. Также появлялся в известной российских передаче «Большая разница».