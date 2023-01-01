Биография

Валентин Томусяк – украинский актер театра и кино. Появился на свет 20 января 1983 года в Днепропетровской области, в городе Желтые Воды. Является обладателем Государственной премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки. Окончив в 2000 году среднюю школу, подал документы в КУТКиТ имени Карпенко-Карого. Выпустившись, получил работу в труппе Киевского ТЮЗа. На его сцене исполнил Валентин Томусяк роли в таких спектаклях, как «Мещанин во дворянстве», «Чайка», «Ромео и Джульетта», «Ночь перед Рождеством». Кроме того, был приглашенным актером столичного театра «Сузір'я», где тоже сыграл немало ярких ролей. Первый фильм с Валентином Томусяком вышел на экраны в 2004 году, это была лента «Небо в горошек». Актер женат на своей коллеге, актрисе Екатерине Тышкевич. Первые несколько лет в карьере молодого актера преобладали небольшие и эпизодические роли. Известность пришла к нему после того, как он сыграл главного героя в короткометражной ленте «Обними меня», вышедшей на экраны в 2009 году. За этим последовала еще одна главная роль, в мелодраматическом сериале «Только любовь». Также в карьере Валентина Томусяка можно выделить такие заметные проекты, как «Бессмертник», «Остров ненужных людей», «Женский доктор», «Ночь святого Валентина». На данный момент является востребованным актером сериалов, параллельно играет в театре.