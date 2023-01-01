Скажи только слово (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

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Познакомьтесь с девушкой Ритой, которую бросил и предал любимый человек. Но она смогла после такого эмоционального потрясения наладить собственную личную жизнь. Теперь Рита решила самостоятельно воспитывать дочь и замуж она точно не собирается. Но в одни день девушка встречает Антона – звезду сериалов, который не похож на своих коллег. А еще возвращается отец ее ребенка Виктор, который клянется, что изменился и просит девушку простить его.



Смотрите 1 сезон сериала «Скажи только слово» и узнайте, с кем Рита решит провести свою жизнь? Сможет ли девушка обрести семейное счастье или останется и дальше в одиночестве воспитывать ребенка? Все эти ответы узнают наши зрители.



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