Скажи только слово (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
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Познакомьтесь с девушкой Ритой, которую бросил и предал любимый человек. Но она смогла после такого эмоционального потрясения наладить собственную личную жизнь. Теперь Рита решила самостоятельно воспитывать дочь и замуж она точно не собирается. Но в одни день девушка встречает Антона – звезду сериалов, который не похож на своих коллег. А еще возвращается отец ее ребенка Виктор, который клянется, что изменился и просит девушку простить его.
Смотрите 1 сезон сериала «Скажи только слово» и узнайте, с кем Рита решит провести свою жизнь? Сможет ли девушка обрести семейное счастье или останется и дальше в одиночестве воспитывать ребенка? Все эти ответы узнают наши зрители.
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Рейтинг
- ОФРежиссёр
Олег
Филипенко
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- СДАктёр
Сергей
Деньга
- АСАктриса
Анна
Саливанчук
- ВААктёр
Виктор
Андриенко
- НКАктриса
Нина
Касторф
- АДАктёр
Алексей
Дзюбинский
- ЮГАктриса
Юлия
Гапчук
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ИНАктриса
Инга
Нагорная
- АКСценарист
Алиса
Курганская
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- КБХудожница
Карина
Баделян
- ДДОператор
Данил
Дедков