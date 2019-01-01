Скажи только слово. Серия 3
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Скажи только слово (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.42019, Скажи только слово. Серия 3
Драмы18+

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Сюжет

Несмотря на предательство любимого человека, Рита сумела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, любит свою работу, заботится о маме и 12-летнем сыне. То, что она не замужем, - это еe сознательный выбор, ведь она больше не верит в любовь.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск