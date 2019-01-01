Скажи только слово (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42019, Скажи только слово. Серия 3
Драмы18+
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Сюжет
Несмотря на предательство любимого человека, Рита сумела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, любит свою работу, заботится о маме и 12-летнем сыне. То, что она не замужем, - это еe сознательный выбор, ведь она больше не верит в любовь.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ОФРежиссёр
Олег
Филипенко
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- СДАктёр
Сергей
Деньга
- АСАктриса
Анна
Саливанчук
- ВААктёр
Виктор
Андриенко
- НКАктриса
Нина
Касторф
- АДАктёр
Алексей
Дзюбинский
- ЮГАктриса
Юлия
Гапчук
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ИНАктриса
Инга
Нагорная
- АКСценарист
Алиса
Курганская
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- КБХудожница
Карина
Баделян
- ДДОператор
Данил
Дедков