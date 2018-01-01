Биография

Александр Порываев – актер театра и кино, родился 21 октября 1980 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в мелодраме «Когда ее совсем не ждешь», криминальной драме «Дом», историческом фильме «Севастопольские рассказы». Удостоен звания Заслуженного артиста. В 1999 году стал выпускником театрального колледжа в Днепропетровске (курс Н. Пинской) и был приглашен в театр оперетты в Киеве. Затем служил в Днепропетровском театре, а спустя 2 года перешел в Севастопольский театр. Первым фильмом Александра Порываева стал триллер «Жесть» (2006). Актеру досталась небольшая роль (Шумахер). Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты А. Бабенко, М. Ефремов, Г. Куценко, Р. Литвинова и др. Спустя год актер снялся в многосерийной мелодраме «Когда ее совсем не ждешь». В 2010 году на экраны вышла военная драма с участием актера «Туман». В том же году одну из ключевых ролей Александр Порываев исполнил в многосерийной документально-исторической ленте «Севастопольские рассказы». В 2011 году актер снялся в криминальной драме «Дом». Главную роль в кинокартине исполнил С. Гармаш. Актер также участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Ласточкино гнездо», «Морские дьяволы», «Гетеры майора Соколова», «Гурзуф», «Счастье в конверте».