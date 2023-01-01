Биография

Михаил Марков — российский и украинский кино- и телеоператор. Родился в Петрозаводске в 1967 году. В школьные годы Михаил активно проявлял себя в доме творчества родного города, а также имел амбиции в спорте — юноша усиленно занимался лыжами. В профессию оператора будущий кинодеятель пришел как фотограф, позже получив специальное образование на факультете видеосъемки и киномеханики.. Первой крупной кинематографической работой Михаила Маркова в качестве оператора является украинский ТВ-фильм «Без особых примет». Далее последовали картины «Караси», «Если ты меня слышишь» и «Выход». Самые известные проекты Маркова: фильм «Лобановский навсегда» и сериалы «Объятия лжи» и «Ярость».