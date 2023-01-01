Биография

Виталий Линецкий – актер украинского театра и кино, родился осенью 1971 года в Ивано-Франковске. В 1998 и 2007 годах награжден престижной премией «Киевская пастораль» за театральные роли. Удостоен звания заслуженного артиста Украины. В школьные годы обаятельный подросток мечтал стать популярным актером. Получив среднее образование, решил осуществить свою мечту в киевском университете Карпенко-Карого. После получения профессии актера играл на театральной сцене родного города. Затем переехал в Киев и служил в нескольких театрах, в том числе в ТЮЗе и Театре на Левом берегу Днепра. Сыграл более 2-х десятков ролей. Его работы в постановках «Немного вина, или 70 оборотов» и «26 комнат» были признаны лучшими ролями второго плана. Виталий женился в 18-летнем возрасте. У супругов родился сын Максим. По неизвестной причине актер ушел из семьи и жил один. Сниматься в кино актер начал в 90-х, но настоящую популярность Линецкому принесла роль в знаменитом «Дне рождения Буржуя», вышедшем на экраны в 1999 году. В новом веке Виталий сыграл более 6-ти десятков ролей, вложив в каждую из них частичку своего таланта. Среди известных работ актера – картины «Внеземной», «Отряд», «Третьего не дано» и другие. Творческая карьера актера оборвалась на самом взлете: летом 2014 года несчастный случай оборвал жизнь Виталия. Последние фильмы Линецкого: «Битва за Севастополь» и «Гнездо горлицы» – вышли в прокат уже после его гибели.