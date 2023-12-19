Люблю тебя до смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Потеряв отца, Кира получает в наследство его онкологический центр и начинает руководить медучреждением. Ее мужу Тимуру Локтеву тесть оставил только 25 процентов акций, и мужчина считает это несправедливым упущением.
Вскоре в голове обиженного родственника созревает хитрый план. Он заботливо отправляет жену отдыхать в санаторий, чтобы она могла восстановить силы после пережитой трагедии, а сам летит в Мюнхен и заключает там договор, по условиям которого законная владелица лишается всяких прав на клинику.
В санатории скучающая Кира знакомится с обаятельным мужчиной Алексеем, который тоже переживает драму - два месяца назад он потерял жену, и умерла она при невыясненных обстоятельствах. Внезапно в доме отдыха появляется муж Киры и устраивает жуткую сцену ревности - избивает Алексея. После этого скандалист в гневе уезжает.
На другой день недалеко от санатория обнаруживают машину Тимура. Водитель бесследно исчез, а неподалеку обнаружен мобильный телефон... Алексея.
Начинается расследование происшествия. Но ответов на многочисленные вопросы у милиции пока нет - слишком много в этом деле загадок.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Максим
Аверин
- ВМАктриса
Виктория
Малекторович
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- МБАктёр
Максим
Белозор
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- ОКАктёр
Олесь
Кацион
- АПАктёр
Андрей
Павленко
- ОВАктриса
Олеся
Власова
- НБАктриса
Неонила
Белецкая
- ВСАктёр
Виктор
Сарайкин
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- КЮПродюсер
Ксения
Юшкова
- ИВПродюсер
Игорь
Волков
- ДБОператор
Дмитрий
Баженов