Люблю тебя до смерти
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Люблю тебя до смерти

Люблю тебя до смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.22007, Люблю тебя до смерти
Драма, Детектив88 мин18+

О фильме

Потеряв отца, Кира получает в наследство его онкологический центр и начинает руководить медучреждением. Ее мужу Тимуру Локтеву тесть оставил только 25 процентов акций, и мужчина считает это несправедливым упущением.

Вскоре в голове обиженного родственника созревает хитрый план. Он заботливо отправляет жену отдыхать в санаторий, чтобы она могла восстановить силы после пережитой трагедии, а сам летит в Мюнхен и заключает там договор, по условиям которого законная владелица лишается всяких прав на клинику.

В санатории скучающая Кира знакомится с обаятельным мужчиной Алексеем, который тоже переживает драму - два месяца назад он потерял жену, и умерла она при невыясненных обстоятельствах. Внезапно в доме отдыха появляется муж Киры и устраивает жуткую сцену ревности - избивает Алексея. После этого скандалист в гневе уезжает.

На другой день недалеко от санатория обнаруживают машину Тимура. Водитель бесследно исчез, а неподалеку обнаружен мобильный телефон... Алексея.

Начинается расследование происшествия. Но ответов на многочисленные вопросы у милиции пока нет - слишком много в этом деле загадок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю тебя до смерти»