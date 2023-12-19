Люблю тебя до смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Потеряв отца, Кира получает в наследство его онкологический центр и начинает руководить медучреждением. Ее мужу Тимуру Локтеву тесть оставил только 25 процентов акций, и мужчина считает это несправедливым упущением.



Вскоре в голове обиженного родственника созревает хитрый план. Он заботливо отправляет жену отдыхать в санаторий, чтобы она могла восстановить силы после пережитой трагедии, а сам летит в Мюнхен и заключает там договор, по условиям которого законная владелица лишается всяких прав на клинику.



В санатории скучающая Кира знакомится с обаятельным мужчиной Алексеем, который тоже переживает драму - два месяца назад он потерял жену, и умерла она при невыясненных обстоятельствах. Внезапно в доме отдыха появляется муж Киры и устраивает жуткую сцену ревности - избивает Алексея. После этого скандалист в гневе уезжает.



На другой день недалеко от санатория обнаруживают машину Тимура. Водитель бесследно исчез, а неподалеку обнаружен мобильный телефон... Алексея.



Начинается расследование происшествия. Но ответов на многочисленные вопросы у милиции пока нет - слишком много в этом деле загадок.

