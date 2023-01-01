Биография

Актриса Неонила Белецкая вызывает симпатию у зрителей благодаря харизме, внешнему обаянию и несравненному актерскому таланту. На ее счету – десятки ролей, которые поражают разнообразием и яркостью образов. Родилась Неонила Белецкая 27 октября 1938 года в Знаменке в Украине. Уже с 7-ми лет, когда впервые вышла на сцену кировоградского театра, она знала, что в будущем непременно станет актрисой. Иначе и быть не могло, поскольку в ее семье целая актерская династия – бабушка, мама, папа, сестры, братья посвятили себя служению киноискусству. После окончания школы Неонила поступила в ГИТИС на курс Ольги Андровской. После окончания института молодая актриса получила предложение от драматического театра в Мариуполе. Роли Неонилы Белецкой на сцене драматические и интересные, которые привлекают внимание зрителей. Фильмы Неонилы Белецкой отражают реалии современности и позволяют найти ответы на проблемные вопросы. Именно поэтому они пользуются популярностью среди российских и украинских зрителей. На счету Неонилы немало главных и эпизодических ролей – Варвара в сериале «Суббота», Раиса в «Кукушке», Лиля Брониславовна в «Осенних цветах» и другие работы.