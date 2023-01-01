Биография

Максим Аверин – режиссер, актер кино и театра, вел несколько успешных программ на российских телеканалах. Заслуженный артист РФ. Отец будущего актера служил декоратором на «Мосфильме» и часто брал сына на съемочную площадку. Именно благодаря ему состоялся первый кинодебют Максима: на съемках «Похождений графа Невзорова», куда мальчик поехал вместе с папой, режиссер заметил его и попросил сыграть небольшую роль. Максиму было тогда всего шесть лет. В девять он уже играл на сцене Театра миниатюр. Чтобы узнать больше о будущей профессии, обучался в кружке при Доме кино. С отличием окончил ВТУ им. Б. В. Щукина и после поступил на службу в «Сатирикон». Начиная с 1999 года участвует в телепередачах в качестве ведущего. С этого же времени начинаются киносъемки в «Марше Турецкого» и «Докторе Живаго». Известен Максим Аверин по роли в телесериале «Глухарь». В 2020 году вышло два фильма с участием актера: «Собор» и «Катран». Он также занимается дубляжом, принимал участие в озвучке командования «WarFace».