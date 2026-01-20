Любовь зла...
Любовь зла... (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Любовь зла...
Комедия72 мин0+
О фильме

Костя и Вероника любят друг друга. Наступает важный день в их жизни - знакомство невесты с родителями жениха. Однако непредвиденные обстоятельства осложняют это событие...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb