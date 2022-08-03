Кармен
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Кармен

Кармен (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.82003, Кармен
Драма, Мелодрама108 мин18+

О фильме

Он – примерный сотрудник милиции, честный и исполнительный, «правильный», как с плаката, скоро будет повышен по службе… Она – заключенная, отрабатывающая свой срок на табачной фабрике, прозванная за дикий и непокорный нрав «Кармен»…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кармен»