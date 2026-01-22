Похождения графа Невзорова
Wink
Фильмы
Похождения графа Невзорова

Похождения графа Невзорова (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Похождения графа Невзорова
Драма, Комедия73 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Служил некто Невзоров в конторе, ничем не выделялся. Но однажды февральским утром он услышал слово «революция» — и жизнь его круто изменилась. Он обокрал антиквара, присвоил себе титул графа… А после революции оказался на улицах Стамбула.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похождения графа Невзорова»