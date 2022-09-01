Альпинист (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.22008, Альпинист
Драма89 мин18+
О фильме
Макс Павлов – талантливый, уверенный в себе и немного… отчаянный. Его не устраивает обыденная жизнь и спокойная работа. Макс – альпинист-экстремал, в одиночку покоривший вершины Памира и Гималаев. Он успешен в делах и в любви, верен своей девушке Марине. У него есть лучший друг и напарник – Лeха.
Взойдя на знаменитую «Стену Смерти», Макс принимает решение и делает предложение Марине. Казалось бы, его жизнь только начинается – любимая работа, любимая женщина, верные друзья. Но однажды в городе случится катастрофа, которая полностью изменит его мир.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Григорий
Антипенко
- ДГАктёр
Денис
Гранчак
- ВБАктёр
Василий
Баша
- АМАктриса
Алла
Масленникова
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ККАктёр
Константин
Косинский
- ДЗСценарист
Денис
Замрий
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ЗБКомпозитор
Звиад
Болквадзе