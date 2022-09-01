Альпинист (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Макс Павлов – талантливый, уверенный в себе и немного… отчаянный. Его не устраивает обыденная жизнь и спокойная работа. Макс – альпинист-экстремал, в одиночку покоривший вершины Памира и Гималаев. Он успешен в делах и в любви, верен своей девушке Марине. У него есть лучший друг и напарник – Лeха.



Взойдя на знаменитую «Стену Смерти», Макс принимает решение и делает предложение Марине. Казалось бы, его жизнь только начинается – любимая работа, любимая женщина, верные друзья. Но однажды в городе случится катастрофа, которая полностью изменит его мир.

