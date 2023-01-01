Биография

Константин Косинский – актер театра и кино, телеведущий, родился 23 сентября 1974 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Возвращение Мухтара-8», «Женский доктор» и др. В 1997 стал выпускником Европейского университета, получив специальность менеджера-экономиста. В 2001 году получил второе высшее образование в студии киноактера в Киеве. В 2004 году окончил ИКТ (курс Е. Паперного). Участвовал в постановках театра «Браво» и в антрепризных спектаклях. Свою кинокарьеру начал в 2001 году. Дебютным фильмом Константина Косинского стал многосерийный детектив «След оборотня». В 2003 году снялся в полнометражном боевике «Дикий табун». Партнерами по съемочной площадке стали Егор Бероев, Владимир Гостюхин, Евгения Михайлова. Актер участвовал в съемках популярных сериалов «Возвращение Мухтара», «Интерны», «Соседи», «Восьмидесятые», «Такси» и др. Реаниматолога сыграл в сериале «Женский доктор». Одну из ролей Константин Косинский исполнил в многосерийном детективе «Одесса-мама». Главные роли в кинокартине исполнили Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Эвклид Кюрдзидис.