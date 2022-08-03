В трудный час (фильм, 1961) смотреть онлайн
9.21961, В трудный час
Военный95 мин12+
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О фильме
Кузьма Кройков и Варя Окнова познакомились не в самое лучшее время: шел 1941 год и надвигались страшные зимние бои за Москву. Тем не менее обстоятельства не помешали им полюбить друг друга. Но война разлучила молодых людей, а их обещание друг другу – встретиться после победы – может не воплотиться в жизнь.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- Актёр
Владимир
Кашпур
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- НМАктриса
Нина
Магер
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- ИОАктёр
Игорь
Охлупин
- ЛСАктриса
Лидия
Савченко
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой