В трудный час (фильм, 1961) смотреть онлайн

Кузьма Кройков и Варя Окнова познакомились не в самое лучшее время: шел 1941 год и надвигались страшные зимние бои за Москву. Тем не менее обстоятельства не помешали им полюбить друг друга. Но война разлучила молодых людей, а их обещание друг другу – встретиться после победы – может не воплотиться в жизнь.

