В трудный час
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В трудный час

В трудный час (фильм, 1961) смотреть онлайн

9.21961, В трудный час
Военный95 мин12+

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О фильме

Кузьма Кройков и Варя Окнова познакомились не в самое лучшее время: шел 1941 год и надвигались страшные зимние бои за Москву. Тем не менее обстоятельства не помешали им полюбить друг друга. Но война разлучила молодых людей, а их обещание друг другу – встретиться после победы – может не воплотиться в жизнь.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb