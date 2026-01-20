Ко мне, Мухтар! (фильм, 1964) смотреть онлайн

Ко мне, Мухтар!
9.81964, Ко мне, Мухтар!
Драма81 мин6+
О фильме

Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелёгкая служба.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

