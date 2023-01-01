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Фильмы
На семи ветрах
Актёры и съёмочная группа фильма «На семи ветрах»

Актёры и съёмочная группа фильма «На семи ветрах»

Режиссёры

Станислав Ростоцкий

Станислав Ростоцкий

Режиссёр

Актёры

Лариса Лужина

Лариса Лужина

АктрисаСветлана Ивашова
Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

Актёркапитан Вячеслав Суздалев
Леонид Быков

Леонид Быков

Актёрпочтальон
Клара Лучко

Клара Лучко

Актрисавоенный хирург Наталья Гусева
Михаил Трояновский

Михаил Трояновский

Актёрполковой комиссар Вольдемар Петерсон
Вячеслав Невинный

Вячеслав Невинный

Актёркапитан Юрий Зубарев
Софья Пилявская

Софья Пилявская

АктрисаДолли Петрова
Лидия Савченко

Лидия Савченко

Актрисамедсестра Муся
Владимир Заманский

Владимир Заманский

Актёрстарший лейтенат Владимир Васильев
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Актрисамедсестра Тоня Байкова

Сценаристы

Александр Галич

Александр Галич

Сценарист
Станислав Ростоцкий

Станислав Ростоцкий

Сценарист

Продюсеры

Михаил Литвак

Михаил Литвак

Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Рыжов

Иван Рыжов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Валентина Миронова

Валентина Миронова

Монтажёр

Операторы

Вячеслав Шумский

Вячеслав Шумский

Оператор

Композиторы

Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов

Композитор