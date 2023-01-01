WinkФильмыНа семи ветрахАктёры и съёмочная группа фильма «На семи ветрах»
Актёры и съёмочная гр�уппа фильма «На семи ветрах»
Режиссёры
Актёры
АктрисаСветлана Ивашова
Лариса Лужина
Актёркапитан Вячеслав Суздалев
Вячеслав Тихонов
Актёрпочтальон
Леонид Быков
Актрисавоенный хирург Наталья Гусева
Клара Лучко
Актёрполковой комиссар Вольдемар Петерсон
Михаил Трояновский
Актёркапитан Юрий Зубарев
Вячеслав Невинный
АктрисаДолли Петрова
Софья Пилявская
Актрисамедсестра Муся
Лидия Савченко
Актёрстарший лейтенат Владимир Васильев
Владимир Заманский
Актрисамедсестра Тоня Байкова