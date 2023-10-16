Встреча в конце зимы
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Встреча в конце зимы

Встреча в конце зимы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.91978, Встреча в конце зимы
Драма81 мин18+

О фильме

Ответственный секретарь редакции областной газеты Анна Федоровна Губарева, принципиальная и требовательная, не стремилась к тому, чтобы все ее обожали или любили. Пережив тяжелые годы войны, Анна Федоровна каждый миг своей жизни посвящала тем, кого потеряла.

Многие ее недолюбливали, обвиняли в черствости и излишнем рационализме. Но однажды, став случайными свидетелями ее встречи с фронтовым другом, коллеги увидели в ней обаятельную, остроумную милую женщину с множеством личных проблем и неурядиц, которые она, оказывается, умело скрывала...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Встреча в конце зимы»