Встреча в конце зимы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.91978, Встреча в конце зимы
Драма81 мин18+
О фильме
Ответственный секретарь редакции областной газеты Анна Федоровна Губарева, принципиальная и требовательная, не стремилась к тому, чтобы все ее обожали или любили. Пережив тяжелые годы войны, Анна Федоровна каждый миг своей жизни посвящала тем, кого потеряла.
Многие ее недолюбливали, обвиняли в черствости и излишнем рационализме. Но однажды, став случайными свидетелями ее встречи с фронтовым другом, коллеги увидели в ней обаятельную, остроумную милую женщину с множеством личных проблем и неурядиц, которые она, оказывается, умело скрывала...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИШРежиссёр
Иосиф
Шульман
- Актриса
Лариса
Лужина
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- ВПАктёр
Всеволод
Платов
- ЕЛАктриса
Елена
Лягурова
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- РШАктёр
Ростислав
Шмырев
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ДГАктёр
Дмитрий
Галицкий
- Актёр
Валентин
Никулин
- ВГСценарист
Владимир
Гусаков
- АСПродюсер
Александр
Середа
- ЛЩХудожница
Л.
Щурок
- ВАМонтажёр
В.
Антипова
- ФКОператор
Феликс
Кучар
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер