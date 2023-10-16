Встреча в конце зимы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Ответственный секретарь редакции областной газеты Анна Федоровна Губарева, принципиальная и требовательная, не стремилась к тому, чтобы все ее обожали или любили. Пережив тяжелые годы войны, Анна Федоровна каждый миг своей жизни посвящала тем, кого потеряла.



Многие ее недолюбливали, обвиняли в черствости и излишнем рационализме. Но однажды, став случайными свидетелями ее встречи с фронтовым другом, коллеги увидели в ней обаятельную, остроумную милую женщину с множеством личных проблем и неурядиц, которые она, оказывается, умело скрывала...

