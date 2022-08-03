Самый красивый конь
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Самый красивый конь

Самый красивый конь (фильм, 1976) смотреть онлайн

9.11976, Самый красивый конь
Мелодрама75 мин6+

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О фильме

По мотивам одноименной повести Бориса Алмазова. О том, как серьезное увлечение конным спортом помогло двоечнику Игорю Пономареву стать одним из лучших учеников класса.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb