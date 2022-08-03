Самый красивый конь (фильм, 1976) смотреть онлайн
9.11976, Самый красивый конь
Мелодрама75 мин6+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СПРежиссёр
Степан
Пучинян
- АСАктёр
Александр
Симакин
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ЕЖАктёр
Евгений
Жариков
- ЛДАктриса
Людмила
Дьяконова
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Лариса
Лужина
- НДАктёр
Николай
Дупак
- АГАктёр
Анатолий
Горин
- ВЩАктёр
Виктор
Щеглов
- ЕБАктриса
Елена
Безносикова
- ВНСценарист
Вячеслав
Наумов
- АВХудожник
Александр
Вагичев
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- АГКомпозитор
Андрей
Геворгян