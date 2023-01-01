Полигон (сериал, 1982) смотреть онлайн

Сюжет

Командир дивизии Лукошин назначает командиром офицерских сборов подполковника Белова, давно заслужившего славу умелого наставника молодежи. На сборы прибывают лейтенанты запаса, призванные в армию на два года после окончания вуза. Белов учит молодых офицеров быть сильными, выносливыми, чтобы они могли выйти живыми из любого сражения. И ему удается сделать из самоуверенных вчерашних мальчишек, не только достойных защитников отечества, но и настоящих людей. После сборов молодые офицеры разъезжаются по своим частям, чтобы уже самим учить солдат тому, чему их научили здесь.



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