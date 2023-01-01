Полигон (сериал, 1982) сезон 1 смотреть онлайн
8.81982, Полигон. Сезон 1 2 серии
Драмы12+
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Сюжет
Командир дивизии Лукошин назначает командиром офицерских сборов подполковника Белова, давно заслужившего славу умелого наставника молодежи. На сборы прибывают лейтенанты запаса, призванные в армию на два года после окончания вуза. Белов учит молодых офицеров быть сильными, выносливыми, чтобы они могли выйти живыми из любого сражения. И ему удается сделать из самоуверенных вчерашних мальчишек, не только достойных защитников отечества, но и настоящих людей. После сборов молодые офицеры разъезжаются по своим частям, чтобы уже самим учить солдат тому, чему их научили здесь.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Владислав
Попов
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- АФАктёр
Александр
Франскевич-Лайе
- ГДАктёр
Григорий
Дунаев
- АДАктёр
Александр
Диденко
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- ВЯАктёр
Владимир
Янковский
- Актриса
Лариса
Лужина
- МТАктриса
Марина
Тарасова
- НВАктриса
Наталья
Волчек
- ВАСценарист
Владимир
Акимов
- ИТХудожник
Игорь
Топилин
- ЭСОператор
Эдуард
Садриев
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич