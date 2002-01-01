Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
Wink
Фильмы
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

9.32002, Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
Драмы, Исторические111 мин16+

Сюжет

Шестой фильм из исторической серии Светланы Дружининой, в котором российская знать переживает новый удар. Юный Петр II сбегает из своих покоев, и обеспокоенные придворные начинают поиски. Находят его в печальном состоянии: император в горячке теряет сознание. Тем временем князья Долкорукие пытаются завершить свой план и обручить монарха с Екатериной. Та не хочет вступать в брак с Петром II и планирует ускользнуть из резиденции вместе с любовником. Ее отец Алексей Долгорукий пресекает побег, и венчание все же проходит в Москве. Но императора не отпускает загадочная болезнь, и его поведение становится все более непредсказуемым. Со временем его недуг все больше мешает планам знати. Справятся ли Долгорукие с таким вызовом, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора» онлайн на Wink.

Тайны дворцовых переворотов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора»

Всё