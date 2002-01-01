Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шестой фильм из исторической серии Светланы Дружининой, в котором российская знать переживает новый удар. Юный Петр II сбегает из своих покоев, и обеспокоенные придворные начинают поиски. Находят его в печальном состоянии: император в горячке теряет сознание. Тем временем князья Долкорукие пытаются завершить свой план и обручить монарха с Екатериной. Та не хочет вступать в брак с Петром II и планирует ускользнуть из резиденции вместе с любовником. Ее отец Алексей Долгорукий пресекает побег, и венчание все же проходит в Москве. Но императора не отпускает загадочная болезнь, и его поведение становится все более непредсказуемым. Со временем его недуг все больше мешает планам знати. Справятся ли Долгорукие с таким вызовом, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора» онлайн на Wink.



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