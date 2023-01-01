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Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Веркеенко

Дмитрий Веркеенко

АктёрПетр Второй
Марьяна Цареградская

Марьяна Цареградская

АктрисаЕкатерина Долгорукая
Алексей Жарков

Алексей Жарков

АктёрАлексей Долгорукий
Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян

АктёрИван Долгорукий
Александр Белявский

Александр Белявский

АктёрВасилий Л. Долгорукий
Лариса Лужина

Лариса Лужина

АктрисаПрасковья Долгорукая
Марина Яковлева

Марина Яковлева

АктрисаМарфа Остерман
Андрей Дубовский

Андрей Дубовский

АктёрМиллезимо
Владимир Ильин

Владимир Ильин

АктёрАндрей Остерман
Юрий Лактионов

Юрий Лактионов

АктёрСергей Долгорукий

Сценаристы

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Сценарист
Павел Финн

Павел Финн

Сценарист

Продюсеры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Продюсер

Операторы

Анатолий Мукасей

Анатолий Мукасей

Оператор