Внимание! Всем постам... (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший десантник Виктор Кольцов решает стать сотрудником милиции, чтобы защищать свои идеалы справедливости. Однажды, возвращаясь домой с дежурства, Виктор замечает в подворотне подозрительного вида мужчину и узнает в нем давно объявленного в розыск преступника. Чтобы он вновь не ускользнул от закона, милиционер начинает преследование, в ходе которого получает тяжелое ранение. Однако Кольцов не намерен сдаваться и продолжает охоту на рецидивиста. К чему это приведет?



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