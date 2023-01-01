Внимание! Всем постам... (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.31985, Внимание! Всем постам...
Боевики, Советские76 мин12+
Сюжет
Бывший десантник Виктор Кольцов решает стать сотрудником милиции, чтобы защищать свои идеалы справедливости. Однажды, возвращаясь домой с дежурства, Виктор замечает в подворотне подозрительного вида мужчину и узнает в нем давно объявленного в розыск преступника. Чтобы он вновь не ускользнул от закона, милиционер начинает преследование, в ходе которого получает тяжелое ранение. Однако Кольцов не намерен сдаваться и продолжает охоту на рецидивиста. К чему это приведет?
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- Актриса
Вера
Сотникова
- Актёр
Андрей
Мартынов
- ВНАктёр
Владимир
Никитин
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- Актриса
Лариса
Лужина
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актриса
Майя
Булгакова
- ЮИСценарист
Юрий
Иванов
- ИВСценарист
Игорь
Вознесенский
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский