Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Очередная глава киноповести Светланы Дружининой о наследниках Петра I, в которой его малолетний внук вступает на престол. Светлейший князь Меншиков сослан, а 13-летнего Петра II считают достаточно взрослым для коронации. Церемонию устраивают в Москве, а не в Петербурге, что для иностранных послов было знаком серьезных изменений в политике. Гости затаив дыхание следят за подготовкой, уверенные, что тот, кто будет держать корону над головой юного императора, станет его новым фаворитом. Корона оказывается в руках у двух людей — князя Долгорукого и барона Остермана. Осенью 1728 года, увидев свою возлюбленную Елизавету в руках другого, Петр II ожесточается и сближается с Иваном Долгорукимм, рассказавшим об измене. Тем временем западные союзники, обеспокоенные поворотом Российской империи к более традиционным укладам, просят Петра II не отходить от курса, заложенного его великим дедом. Но у Долгоруких другие взгляды на будущее страны. Сбудется ли предсказание Петра Великого о том, что Россия будет охвачена интригами, расскажет фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора» — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
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Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора»Всё
- Режиссёр
Светлана
Дружинина
- ДВАктёр
Дмитрий
Веркеенко
- МЦАктриса
Марьяна
Цареградская
- Актёр
Алексей
Жарков
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Александр
Белявский
- Актриса
Лариса
Лужина
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АДАктёр
Андрей
Дубовский
- Актёр
Владимир
Ильин
- ЮЛАктёр
Юрий
Лактионов
- Сценарист
Светлана
Дружинина
- ПФСценарист
Павел
Финн
- Продюсер
Светлана
Дружинина
- МЗХудожница
Марина
Здорнова-Патеновская
- АМОператор
Анатолий
Мукасей