Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
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Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

9.22002, Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
Драмы, Исторические102 мин16+

Сюжет

Очередная глава киноповести Светланы Дружининой о наследниках Петра I, в которой его малолетний внук вступает на престол. Светлейший князь Меншиков сослан, а 13-летнего Петра II считают достаточно взрослым для коронации. Церемонию устраивают в Москве, а не в Петербурге, что для иностранных послов было знаком серьезных изменений в политике. Гости затаив дыхание следят за подготовкой, уверенные, что тот, кто будет держать корону над головой юного императора, станет его новым фаворитом. Корона оказывается в руках у двух людей — князя Долгорукого и барона Остермана. Осенью 1728 года, увидев свою возлюбленную Елизавету в руках другого, Петр II ожесточается и сближается с Иваном Долгорукимм, рассказавшим об измене. Тем временем западные союзники, обеспокоенные поворотом Российской империи к более традиционным укладам, просят Петра II не отходить от курса, заложенного его великим дедом. Но у Долгоруких другие взгляды на будущее страны. Сбудется ли предсказание Петра Великого о том, что Россия будет охвачена интригами, расскажет фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора» — смотреть онлайн его можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора»

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