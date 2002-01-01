Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Очередная глава киноповести Светланы Дружининой о наследниках Петра I, в которой его малолетний внук вступает на престол. Светлейший князь Меншиков сослан, а 13-летнего Петра II считают достаточно взрослым для коронации. Церемонию устраивают в Москве, а не в Петербурге, что для иностранных послов было знаком серьезных изменений в политике. Гости затаив дыхание следят за подготовкой, уверенные, что тот, кто будет держать корону над головой юного императора, станет его новым фаворитом. Корона оказывается в руках у двух людей — князя Долгорукого и барона Остермана. Осенью 1728 года, увидев свою возлюбленную Елизавету в руках другого, Петр II ожесточается и сближается с Иваном Долгорукимм, рассказавшим об измене. Тем временем западные союзники, обеспокоенные поворотом Российской империи к более традиционным укладам, просят Петра II не отходить от курса, заложенного его великим дедом. Но у Долгоруких другие взгляды на будущее страны. Сбудется ли предсказание Петра Великого о том, что Россия будет охвачена интригами, расскажет фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора» — смотреть онлайн его можно на Wink.



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