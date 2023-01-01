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Фильмы
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Веркеенко

Дмитрий Веркеенко

АктёрПетр II
Марьяна Цареградская

Марьяна Цареградская

АктрисаЕкатерина Долгорукова
Алексей Жарков

Алексей Жарков

АктёрАлексей Григорьевич Долгорукий
Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян

АктёрИван Алексеевич Долгорукий
Александр Белявский

Александр Белявский

АктёрВасилий Л. Долгорукий
Лариса Лужина

Лариса Лужина

АктрисаПрасковья Юрьевна Долгорукова
Марина Яковлева

Марина Яковлева

АктрисаМарфа Остерман
Андрей Дубовский

Андрей Дубовский

АктёрМиллезимо
Владимир Ильин

Владимир Ильин

АктёрАндрей Остерман
Юрий Лактионов

Юрий Лактионов

АктёрСергей Долгорукий

Сценаристы

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Сценарист
Павел Финн

Павел Финн

Сценарист

Продюсеры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Продюсер

Художники

Марина Здорнова-Патеновская

Марина Здорнова-Патеновская

Художница

Операторы

Анатолий Мукасей

Анатолий Мукасей

Оператор