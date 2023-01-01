Так начиналась легенда
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Так начиналась легенда

Так начиналась легенда (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

9.11976, Так начиналась легенда
Драмы, Военные61 мин12+

Сюжет

Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина - той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов со Смоленщины, переезд семьи в Гжатск.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Семейные, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Так начиналась легенда»

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