Так начиналась легенда (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина - той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов со Смоленщины, переезд семьи в Гжатск.



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