Так начиналась легенда (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
9.11976, Так начиналась легенда
Драмы, Военные61 мин12+
Сюжет
Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина - той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов со Смоленщины, переезд семьи в Гжатск.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- ООАктёр
Олег
Орлов
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актриса
Лариса
Лужина
- СПАктриса
Светлана
Пономарева
- Актриса
Майя
Булгакова
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- БГАктёр
Борис
Григорьев
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЮГАктёр
Юрий
Григорьев
- ГПАктёр
Герман
Полосков
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- НЧХудожница
Наталия
Чернышева
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев
- АВКомпозитор
Антонио
Вивальди
- АМКомпозитор
Алессандро
Марчелло