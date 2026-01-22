Смешные люди! (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Смешные люди!
Комедия95 мин0+
О фильме
В фильме переплетаются сюжетные линии рассказов «В бане», «Невидимые миру слезы», «Разговор человека с собакой» и других. По воле создателей киноленты зритель попадает на репетиции необычного хора и знакомится с историями певчих - разнообразными, но неизменно забавными...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- СМРежиссёр
Софья
Милькина
- Актёр
Евгений
Леонов
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ЕПАктёр
Евгений
Перов
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- Актриса
Елена
Соловей
- Актёр
Виктор
Сергачев
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- Оператор
Михаил
Агранович
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц