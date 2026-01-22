Смешные люди!
Wink
Фильмы
Смешные люди!

Смешные люди! (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Смешные люди!
Комедия95 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

В фильме переплетаются сюжетные линии рассказов «В бане», «Невидимые миру слезы», «Разговор человека с собакой» и других. По воле создателей киноленты зритель попадает на репетиции необычного хора и знакомится с историями певчих - разнообразными, но неизменно забавными...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb