Каждый день доктора Калинниковой (фильм, 1973) смотреть онлайн

Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова - подвижник и редкий талант.



Прообраз доктора Калинниковой - известный уральский медик-экспериментатор Гавриил Илизаров, мировое признание к которому пришло после фильма. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» - после чего режиссер принял решение «замаскировать» героя под доктора Калиникову.

