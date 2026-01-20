Каждый день доктора Калинниковой
Wink
Фильмы
Каждый день доктора Калинниковой

Каждый день доктора Калинниковой (фильм, 1973) смотреть онлайн

1973, Каждый день доктора Калинниковой
Драма88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова - подвижник и редкий талант.

Прообраз доктора Калинниковой - известный уральский медик-экспериментатор Гавриил Илизаров, мировое признание к которому пришло после фильма. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» - после чего режиссер принял решение «замаскировать» героя под доктора Калиникову.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каждый день доктора Калинниковой»