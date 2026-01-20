Каждый день доктора Калинниковой (фильм, 1973) смотреть онлайн
1973, Каждый день доктора Калинниковой
Драма88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова - подвижник и редкий талант.
Прообраз доктора Калинниковой - известный уральский медик-экспериментатор Гавриил Илизаров, мировое признание к которому пришло после фильма. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» - после чего режиссер принял решение «замаскировать» героя под доктора Калиникову.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Титов
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- Актёр
Александр
Калягин
- ЭЛАктриса
Эльза
Леждей
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- ААктёр
Анатолий
Мягких
- КБАктриса
Ксения
Бороздина
- АААктёр
Александр
Александровский
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- ВМАктёр
Владимир
Мартынов
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина