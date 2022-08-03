На близком расстоянии (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Знаменитая в прошлом актриса Инга вернулась из Италии в ковидный Санкт-Петербург и оказалась не у дел. Она всеми силами пытается вернуть былую славу благодаря бурной деятельности в соцсетях. Однажды на пороге ее квартиры доставщик еды падает в обморок, и актриса решает обернуть это в свою пользу. Инга поселяет курьера у себя и выхаживает его, хайпуя на том, что бескорыстно помогает постороннему человеку, сраженному болезнью.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Григорий
Добрыгин
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- НКАктёр
Нурбол
Кайратбек
- Актёр
Пётр
Рыков
- ВМАктриса
Виктория
Мирошниченко
- АЗАктёр
Айтунук
Зулпукарова
- НТАктёр
Никита
Таддеи
- ОГАктёр
Олег
Глушков
- АЯСценарист
Антон
Яруш
- Сценарист
Григорий
Добрыгин
- Продюсер
Григорий
Добрыгин
- ДГПродюсер
Даниил
Горошко
- ГКПродюсер
Гедре
Крикшюнайте
- КТПродюсер
Ксения
Тимофеева
- АСХудожница
Анна
Слоникова
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Кубасов
- КСОператор
Ксения
Середа
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин