Знаменитая в прошлом актриса Инга вернулась из Италии в ковидный Санкт-Петербург и оказалась не у дел. Она всеми силами пытается вернуть былую славу благодаря бурной деятельности в соцсетях. Однажды на пороге ее квартиры доставщик еды падает в обморок, и актриса решает обернуть это в свою пользу. Инга поселяет курьера у себя и выхаживает его, хайпуя на том, что бескорыстно помогает постороннему человеку, сраженному болезнью.

