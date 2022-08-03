На близком расстоянии
Wink
Фильмы
На близком расстоянии
5.32021, На близком расстоянии
Драма91 мин18+

На близком расстоянии (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Знаменитая в прошлом актриса Инга вернулась из Италии в ковидный Санкт-Петербург и оказалась не у дел. Она всеми силами пытается вернуть былую славу благодаря бурной деятельности в соцсетях. Однажды на пороге ее квартиры доставщик еды падает в обморок, и актриса решает обернуть это в свою пользу. Инга поселяет курьера у себя и выхаживает его, хайпуя на том, что бескорыстно помогает постороннему человеку, сраженному болезнью.

Страна
Литва, Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На близком расстоянии»