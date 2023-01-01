Биография

Сергей Арцибашев - актер, режиссер. Народный артист, лауреат Государственных премий, кавалер ордена Почета. Годы жизни: 1951 – 2015. Учился в Свердловске в политехникуме, потом в театральном училище. В 1981 получил специальность режиссера после окончания курса в ГИТИСе. Через пять лет стал преподавателем этого вуза. Работал в московских театрах, исполняя главные роли в своих постановках. Ставил спектакли в России и за рубежом. В кино первую роль Арцибашев сыграл в 1983 году. Его начальник пионерлагеря в ленте «Этот негодяй Сидоров» комичен. Прекрасно сыгранный образ бесчестного банкира в картине «Жестокий романс» сделал актера популярным. У Рязанова актер играет еще раз: в фильме «Забытая мелодия для флейты» он исполняет роль унылого карьериста. Удачные работы в кино следуют одна за другой. В фарсе «Ширли-мырли» актер играет угрюмого работника ЗАГСа. Полностью преображается Арцибашев в сериале «ДМБ». Блестяще сыгранная роль философствующего прапорщика обретает небывалую популярность, а фразы его киногероя уходят в народ. Десятый присяжный в михалковской ленте «12» и роль Тульского в фильме 2014 года «Дурак» достойно завершают карьеру артиста.