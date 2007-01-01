12
Wink
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12
9.22007, 12
Драмы, Триллеры153 мин18+
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12 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

12 присяжных должны решить, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12»

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