Человек-невидимка (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Человек-невидимка
Фантастика, Драма84 мин12+
Талантливый молодой исследователь находит способ делать физические тела невидимыми. Это кажется невероятным - однако в результате эксперимента ученый сам превращается в невидимку.

С этого момента жизнь его становится мучением: объявленный опасным преступником, он подвергается преследованию; его записи украдены - и он не в состоянии вернуть себе прежний облик; наконец, его открытие, попав в чужие руки, может стать орудием зла...

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

