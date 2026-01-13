Человек-невидимка (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Человек-невидимка
Фантастика, Драма84 мин12+
О фильме
Талантливый молодой исследователь находит способ делать физические тела невидимыми. Это кажется невероятным - однако в результате эксперимента ученый сам превращается в невидимку.
С этого момента жизнь его становится мучением: объявленный опасным преступником, он подвергается преследованию; его записи украдены - и он не в состоянии вернуть себе прежний облик; наконец, его открытие, попав в чужие руки, может стать орудием зла...
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Захаров
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- РРАктёр
Ромуалдас
Раманаускас
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Наталья
Данилова
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- НААктриса
Нина
Агапова
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- Актёр
Александр
Пятков
- ОФАктёр
Олегар
Федоро
- АЗСценарист
Александр
Захаров
- ГДСценарист
Герберт
Джордж Уэллс
- ВЧПродюсер
Валентина
Чутова
- ЕСМонтажёр
Елена
Суражская
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев