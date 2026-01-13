Человек-невидимка (фильм, 1984) смотреть онлайн

Талантливый молодой исследователь находит способ делать физические тела невидимыми. Это кажется невероятным - однако в результате эксперимента ученый сам превращается в невидимку.



С этого момента жизнь его становится мучением: объявленный опасным преступником, он подвергается преследованию; его записи украдены - и он не в состоянии вернуть себе прежний облик; наконец, его открытие, попав в чужие руки, может стать орудием зла...

