Осень в Нью-Йорке (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Успешный бизнесмен, неугомонный ловелас, закоренелый циник и красавец Уилл Кин расстается с очередной возлюбленной. Во время прогулки по Центральному парку Нью-Йорка он встречает очаровательную Шарлотту Филдинг, которую снова видит уже в своем ресторане — там девушка отмечает 22-й день рождения. Конечно, Уилл тотчас с головой уходит в новое любовное приключение, но кто бы мог подумать: совершенно нежданно для 48-летнего ловеласа его чувства к юной девушке оказываются чрезвычайно сильными. Еще большей неожиданностью для Уилла стала новость о том, что его любимая Шарлотта больна и что ей осталось жить приблизительно год…

