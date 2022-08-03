Осень в Нью-Йорке (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
9.12000, Autumn in New York
Драма, Мелодрама101 мин12+
О фильме
Успешный бизнесмен, неугомонный ловелас, закоренелый циник и красавец Уилл Кин расстается с очередной возлюбленной. Во время прогулки по Центральному парку Нью-Йорка он встречает очаровательную Шарлотту Филдинг, которую снова видит уже в своем ресторане — там девушка отмечает 22-й день рождения. Конечно, Уилл тотчас с головой уходит в новое любовное приключение, но кто бы мог подумать: совершенно нежданно для 48-летнего ловеласа его чувства к юной девушке оказываются чрезвычайно сильными. Еще большей неожиданностью для Уилла стала новость о том, что его любимая Шарлотта больна и что ей осталось жить приблизительно год…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джоан
Чэнь
- Актёр
Ричард
Гир
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ЭСАктриса
Элейн
Стритч
- Актриса
Вера
Фармига
- ШСАктриса
Шерри
Стрингфилд
- Актриса
Джилл
Хеннесси
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- МБАктриса
Мэри
Бет Хёрт
- ЭБСценарист
Эллисон
Барнетт
- Продюсер
Гари
Лучези
- ЭРПродюсер
Эми
Робинсон
- Продюсер
Том
Розенберг
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- РЯМонтажёр
Руби
Ян
- ГЧОператор
Гу
Чанвэй
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред