Биография

Рональд М. Бозман — американский продюсер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Далласе. В 1969 году окончил Университет Райса в Хьюстоне, где получил степень бакалавра искусств. Карьеру в кино начал с менеджмента — одним из первых проектов стал культовый фильм ужасов «Техасская резня бензопилой». Также работал помощником режиссера, в этом статусе проявил себя на проектах «Маппеты на Манхэттене», «Замужем за мафией». Сегодня фильмография Рональда М. Бозмана насчитывает более 50 работ. Он является продюсером картин «Молчание ягнят», «Филадельфия», «Стэпфордские жены», «Шопоголик», «Патерсон», двух эпизодов сериала «Наследники».